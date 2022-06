Gli spazi perfetti per una grande famiglia

Il terrazzo costituisce un ampio sfogo esterno che rappresenta una vera ricchezza in una città come Milano. Lo circonda un'aiuola ricca di verde, mentre diverse piante contenute in grandi vasi bianchi sono distribuite sulla superficie. Le sedute, intervallate dai celebri tavolini di plastica trasparente a forma di vaso e dal design più che noto, così come i contenitori sono di colore bianco matto, risaltando in uno sfondo tanto verde. Al contrario, un più discreto tavolino in ferro battuto corredato di quattro sedie, si mimetizza nel contesto.

Se questo progetto vi è piaciuto, leggete anche Una casa moderna per una famiglia numerosa.