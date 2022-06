Un angolo di paradiso tra le Dolomiti

La cucina, piccola ma caratteristica, si sviluppa ad angolo su tre lati continui. È costituita da sole basi interamente composte in legno, fatta eccezione per l'angolo cottura a libera istallazione in stile vintage, blu con bordi e rifiniture in acciaio, completo di due forni e abbinato all'altrettanto particolare frigorifero. Una vera chicca! Le travi a vista e il paraspruzzi che ripropone il profilo delle dolomiti rendono il tutto ancora più accattivante.