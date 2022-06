L'incredibile ristrutturazione di una casa normale!

Al piano superiore è stata creata una zona ricreativa per i bambini. Uno spazio caldo e accogliente, dove la luce naturale entra dall'alto, grazie alle aperture create sul tetto. Uno spazio che rischiava di rimanere inutilizzato, ma che, in questo modo, può essere sfruttato dai più piccini, che saranno liberi di esprimersi, in una zona appartata e tutta per loro!

Se vi è piaciuto questo progetto, date uno sguardo qui: Una casa calda e accogliente, ma modernissima!