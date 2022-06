Top 5 della settimana – Le case più belle degli ultimi 7 giorni

Quando pensiamo al concetto di casa moderna, una casa in legno non è certo la prima immagine che viene in mente. Calcestruzzo, acciaio e vetro sono i primi materiali che s’immaginano per una casa in questo stile. Tuttavia, la capanna di legno oggi si è trasformata. L’abitazione che vi mostriamo oggi stupisce infatti per diversi motivi. La casa di legno in questo Libro delle Idee.