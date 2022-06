L'appartamento Ideale, Moderno e Funzionale in un Unico Spazio di 90 m²

Oggi ci trasferiamo a Badalona per conoscere un progetto che ci ha letteralmente incantati. Si tratta di una casa di 90 m² che è stata trasformata in un appartamento incredibile. A seguito di un intervento è stata perfettamente distribuita in diversi ambienti, in modo da trarne il meglio da ciascuno.

Questo progetto, a detta dei suoi stessi progettisti (lo studio Dröm Living), aveva bisogno di una completa ristrutturazione per ottenere uno spazio più luminoso e ampio che unisse il comfort e la funzionalità, richieste della stessa committenza. La committenza, una famiglia perdutamente innamorata del proprio quartiere, ha deciso di scommettere su un cambio drastico di vita, in favore di uno spazio dove avere più spazio per gli armadi, ambienti comuni più grandi e un’atmosfera calda ed elegante che riflettesse al meglio la sua personalità.

Ora date uno sguardo alle prossime immagini, e valutate se secondo voi tutte queste richieste sono state esaudite. Ricordate, il tutto è stato ottenuto in soli 90 m²!