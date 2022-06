Da tetro e obsoleto a luminoso e moderno!

Ecco, direi che la foto parla da sola! Questo è uno spazio luminosissimo, assolutamente adatto a dei bambini! La scelta di lasciare le pareti bianche dà una sensazione di ampiezza e poi il colore è presente in abbondanza su arredi e complementi, dando allegria e leggerezza. Le tende sono bianche e lasciano filtrare un po' di luce, in modo da non risultare opprimenti. Il trattamento del parquet è perfetto: un pavimento dal look accogliente e moderno, perfetto per giocare seduti per terra.