Armadio da esterni: spazio alla fantasia

L'armadio pensato specificamente per gli esterni non è un mobile così comune o facile da trovare come si potrebbe pensare, anche se esempi di soluzioni interessanti e spesso innovative come vedremo non mancano di certo. Questo accade per diverse ragioni. Infatti si tratta di un complemento di arredo la cui ideazione presenta diverse sfide. Come tutti gli arredi per l'esterno, una delle esigenze principali che deve essere soddisfatta è quella dei materiali, che devono naturalmente essere resistenti ai diversi agenti atmosferici per garantire durata nel tempo. Ma questo non basta. Infatti la questione dello spazio nel caso degli armadi da esterni assume un'importanza quasi decisiva, perché è necessario trovare soluzioni che permettano di ottimizzarne sfruttamento ed economia. In particolare quando le volumetrie dei giardini, delle terrazze o dei balconi che si hanno a disposizione, non sono molto grandi. E così sono moltissime le soluzioni per l'armadio da esterni, che potremmo definire ibride . Che, cioè, in un solo mobile racchiudono funzioni che vanno oltre quella dell'armadio in sé, ovverosia oltre alla funzione di immagazzinare degli oggetti utili in un unico spazio. E quindi all'armadio classicamente inteso, si vanno ad aggiungere armadi che, in modo vario, semplice ma ingegnoso, servono anche a fare altro . Al fattore della funzionalità si vanno, in ogni caso, a sovrapporre quelli legati al design, perché anche e soprattutto negli esterni, come un giardino o una terrazza, tutti gli elementi devono trovarsi in un equilibrio che renda lo spazio gradevole e confortevole per chi lo vive. E gli armadi da esterni non possono quindi non contribuire alla creazione di un ambiente fatto a misura di chi lo ha prima sognato e poi costruito. Le idee originali non mancano, come homify vi mostrerà. Andiamo quindi a vedere insieme degli esempi che potranno aiutarvi a scegliere il vostro armadio da esterni!