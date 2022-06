Piccole grandi idee per rinnovare casa

Periodicamente, per necessità o per voglia di rinnovamento, si ha l'intenzione di rinnovare casa e cambiarne la visione d'insieme. Per farlo non bisogna necessariamente stravolgere la struttura e l'ossatura della propria abitazione; è possibile intervenire in modo meno drastico e riuscire nell'intento. Dando spazio alla fantasia, tenendo in considerazione lo spazio che si ha a disposizione e il badget da poter investire è possibile ottenere risultati efficaci e soddisfacenti. Cambiare il colore delle pareti, rinnovare i tessuti e i rivestimenti, sistemare dipinti e fotografie sui muri, introdurre nuovi oggetti d'arredo sono alcuni metodi che possono rinvigorire l'aspetto di casa, dandole un tocco di brio e freschezza. Di seguito alcuni suggerimenti semplici e pratici per rinnovare l'aspetto della propria casa.