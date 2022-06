Un appartamento delizioso tutto da copiare!

Anche la camera da letto spicca per semplicità e per uno stile minimalista. Qui ritroviamo gli stessi toni neutri e naturali incontrati nel resto della casa, che uniti alla scelta stilistica danno vita a una stanza dall’aspetto sobrio e originale che ci fa rivivere con nostalgia il periodo estivo.

Il legno assume un ruolo da protagonista. Lo ritroviamo sia a rivestimento del pavimento che come elemento decorativo nella particolare testiera del letto. Grazie alle sue proprietà questo materiale offre delle caratteristiche uniche che permettono di ricreare un’atmosfera confortevole e accogliente. Per questo, il legno uno dei materiali preferiti sia per gli interni che per gli esterni.