Arredare con i libri: idee fai da te per un design sopra le righe!

Oh i meravigliosi momenti in bagno! A essi devo la mia conoscenza di Boccaccio, Rabelais, Petronio, dell'Asino d'Oro. Tutte le mie valide letture, si può dire, furono fatte in bagno…

Herry Miller

Se anche per noi, come per il celebre scrittore americano, nessuna blasonata sala di lettura potrà mai davvero competere con la stanza da bagno, di certo apprezzeremo questa suggestiva idea proposta da IRTEM: una piccola scala a pioli in legno naturale, utilizzata come pratico scaffale per il bagno, su cui appoggiare, oltre alle salviette, ai profumi e al beauty case, anche i nostri libri più amati, da tenere sempre a portata di mano per una pausa rilassante e contemplativa nella vasca da bagno.