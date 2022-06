Un soggiorno tutto italiano

Che sia grande o piccolo, al soggiorno va sempre rivolto un pensiero particolare. La scelta dell'arredamento sarà concentrata su comfort e buon gusto. Minimale, classico, rustico o semplicemente moderno, il nostro salotto avrà come punto centrale nella sua realizzazione, la scelta di mobili comodi per voi, ma in grado anche di accogliere i vari ospiti che entreranno nella vostra dimora.

Durante i momenti intimi o in quelli festosi, sarà il soggiorno il vero protagonista della casa, nulla va lasciato al caso e se in camera da letto potete permettervi di liberare la vostra creatività, in salotto dovrete stare attenti a non avere cadute di stile. Oggi vogliamo presentarvi qualche idea made in Italy per quello che riguarda salotti presi da progetti di abitazioni collocate in varie zone della nostra penisola. Vi suggeriamo di non limitarvi alle sole immagini, ma di sbirciare anche la pagina dedicata ai lavori per intero, in quanto molto interessanti.