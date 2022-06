I materiali moderni per le facciate delle abitazioni

L' intonaco è un materiale molto comune per le costruzioni. Il suo basso costo e i suoi diversi colori ne fanno un caposaldo tra i rivestimenti per le abitazioni. Una soluzione ideale per le case e gli edifici costruiti in mattoni. In questa struttura, strisce verdi e bianche, di larghezza variabile, creano un ritmo diverso e nascondono le fessure e le crepe che di solito tendono a comparire nel tempo.