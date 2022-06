L'abitazione e il paesaggio

Un altro progetto montanaro. Sicuramente nell''epoca in cui venne costruito questo casolare, i mostri di cemento da innumerevoli piani e infissi dal dubbio gusto, non solo non erano mai stati costruiti, ma probabilmente nemmeno pensati. Ad ogni modo, anche quando un'abitazione va in stato di abbandono, si rischia di rovinare il paesaggio. Ecco allora vedere come i progetti di ristrutturazione aiutino, sia a recuperare lo stabile in sé, sia a ridare al panorama un volto meno trasandato. Questa cascina abbandonata è stata quindi rimessa a nuovo tenendo conto dei canoni tipici degli chalet di montagna, ricercando però un'atmosfera calda ed accogliente.