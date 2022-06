Tra romanticismo e tenerezze: l'appartamento dei sogni

Che il nostro gusto personale in fatto di arredamento tenda più verso uno stile classico piuttosto che per quello moderno o viceversa, poco importa, nessuno è in grado di resistere alla tenerezza di un arredo romantico chic! Stiamo parlando di uno stile a metà tra il country e lo stile norvegese, romantico e vintage, essenziale e vezzoso, che predilige le tinte chiare, neutre, i colori pastello e quel delizioso effetto un po' consumato. È tendenzialmente considerato uno stile squisitamente femminile, ma infondo la casa è donna, e come tale, se si presenta in ordine, romantica, aggraziata, sdolcinata e perché no, anche un po' all'antica, capace di quei gesti che solo chi ama tanto sa compiere, sarà in grado di ammaliare chiunque! A tal proposito, vi presentiamo questa deliziosa abitazione toscana progettata dello studio di architettura Rachele Biancalani, un appartamento così tenero che equivale a una coccola. E allora, siete pronti a farvi intenerire?