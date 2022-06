Questo Disastro Oggi è un'Incredibile Appartamento su Misura (Roma)

Quando si possiede un immobile dalle pareti irregolari, o quando semplicemente non si dispone di tanto spazio, la soluzione più opportuna è sicuramente quella di sfruttare al massimo la superficie di cui si gode. Con la giusta dose di ingegno misto a buon gusto, si potranno ottenere risultati davvero stupefacenti! Un piccolo esempio è dato dall'appartamento protagonista di questo libro delle idee, una luminosissima abitazione in quel del Gianicolo, sui colli romani. Il progetto è stato ideato, e in fase di realizzazione diretto, dagli esperti dello studio di architettura di Rachele Biancalani. Scopriamolo insieme!