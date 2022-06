Come pulire efficacemente tutti i tipi di superficie

Cominciamo con il mantenimento di un pavimento in resina. Al chiuso o all'aperto, un semplice straccio o una spugna sono strumenti sufficienti per il mantenimento della superficie. Dal momento che si tratta di un materiale completamente impermeabile avete a vostro vantaggio il fatto che non potrà macchiarsi, qualunque cosa vi cada sul pavimento. Dunque, non sarà necessario un processo elaborato per la pulizia del rivestimento in resina. Basterà compiere un lavaggio con acqua abbondante e rimuovere con una spatola la sporcizia accumulata, assorbendo poi l'acqua in eccesso.

Dovete stare molto attenti a non usare mai prodotti corrosivi o troppo acidi per la pulizia del pavimento in quanto è probabile che soluzioni simili danneggino irreparabilmente il vostro pavimento. Utilizzate dunque solo acqua e sapone o prodotti per la pulizia con un pH neutro. Infine, per evitare ogni rischio di graffiare il pavimento, non usate mai la spugna con la superficie altamente graffiante o qualunque altro materiale in grado graffiare la resina.