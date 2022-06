Una poltrona per ogni giardino

Il concetto stesso di poltrona è rimesso radicalmente in discussione quando si tratta di pensare alle poltrone da giardino. E questo sotto differenti punti di vista. A partire dalla scelta dei materiali, innanzitutto. Perché si devono considerare condizioni che sono completamente diverse da quelle dell'interno della casa, ovviamente. Esposizione al sole, alla pioggia e al vento vengono subito alla mente come fattori determinanti a cui gli arredi da giardino sono sottoposti continuamente. E quindi i materiali devono avere una resistenza ben diversa da quelli usati per gli interni, ed essere scelti e trattati in modo da garantire alti standard di qualità in ogni tipo di condizione. Questa è una prima sfida sia per i progettisti che per chi deve scegliere gli arredi più adatti al proprio giardino. C'è poi la questione, non meno importante, del contesto in cui si andranno a collocare. La presenza di piante, prati, alberi, corsi d'acqua o piscine, rappresenta una discriminante per la scelta degli arredi. Tutto ciò, naturalmente, non può non accompagnarsi alle caratteristiche in termini di comfort e design che anche le poltrone da giardino devono garantire. Anzi, dovendo essere collocate in uno spazio per sua natura deputato al relax, queste caratteristiche devono essere, se è possibile, ancora maggiormente tenute in considerazione, sia in fase di progettazione che in quella di scelta. Quindi le poltrone da giardino rappresentano una sfida e un banco di prova per i designer e le aziende produttrici, sempre alla ricerca delle soluzioni tecniche ed estetiche più innovative, che riescano a coniugare sia comfort e gradevolezza, che resistenza rispetto ai fattori atmosferici e durata. Il risultato è una grande offerta di poltrone per chi deve arredare il proprio giardino, capace di soddisfare tutti i gusti e di andare a collocarsi negli ambienti più diversi, e quindi di dare risposta a tutte le esigenze elencate. Per aiutare chi si deve orientare in mezzo a tante diverse possibilità per scegliere le sue poltrone da giardino, homify propone una carrellata di soluzioni funzionali e intelligenti, dal design accattivante e innovativo. Vediamole insieme!