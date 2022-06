Tavoli da giardino per tutte le stagioni

Il tavolo è simbolo della convivialità, centro intorno a cui ruotano incontri, serate tra amici, cene intime e familiari, momenti di svago e feste. Il tavolo non può quindi mancare nel giardino, luogo deputato per eccellenza al relax, allo svago e all’incontro. E così, spesso, è il tavolo a diventare vero e proprio cardine da cui partire per poi scegliere gli altri elementi. Spazio e contesto generale sono di certo fondamentali per arrivare al tavolo che serve, ma non mancano anche le possibilità di introdurre un tavolo da giardino che faccia da contrappunto all’ambiente circostante, o lo arricchisca di nuovi significati. In ogni caso la scelta del tavolo da giardino è sempre importantissima. E tanti sono gli elementi da considerare. Non si potrà prescindere dai materiali, come per tutti gli arredi da esterni. Le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici più diversi, e quindi il tipo e la qualità sia dei materiali stessi, che delle tecniche di lavorazione e dei procedimenti a cui devono essere sottoposti, rimane una discriminante fondamentale per la scelta. Lo spazio a disposizione è fattore anch’esso non trascurabile. Da esso dipendono le dimensioni del tavolo e delle sedie che lo circonderanno, nonché (in caso di spazi limitati) di tutti gli altri elementi che arrederanno il giardino. Inutile sarebbe aggiungere che i gusti personali e le esigenze personali non possono rimanere fuori dal quadro, anzi: probabilmente si partirà proprio da questi, come è giusto che sia quando si tratta di costruire uno spazio così personale, che deve far sentire prima di tutto chi lo abita a proprio agio e poi, di conseguenza, anche gli ospiti con i quali si decide di condividerlo. Il tavolo è al centro della vita del giardino e deve essere quello giusto per chi lo sceglie.

Allora vediamo insieme alcune idee che possono aiutarvi a scegliere il tavolo giusto e ispirarvi a trovare soluzioni nuove per creare il vostro giardino perfetto!