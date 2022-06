Eclettiche e straordinarie: le lampade a sospensione

Vogliamo parlarvi oggi di lampade a sospensione, con un occhio all'eclettismo e uno alla sperimentazione. In questo post non troverete modelli visti e rivisti. Non troverete i classici dell'illuminazione, e nemmeno le tradizionali geometrie delle lampade a sospensione che siamo soliti vedere in cucina, in soggiorno oppure in sala da pranzo. I modelli che vi proponiamo, tutti diversi tra loro, sono al contrario accomunati da un senso di novità. Una novità che talvolta fa rima con lusso ed eleganza, talvolta con colore e ironia. Scoprirete lampade a sospensione in cemento oppure in gres. Realizzate con vecchi pallet e con tessuti imbottiti. Troverete lampade a sospensione che fanno il verso alla moda, altre che paiono fiori, o gioielli. Troverete cuori di legno racchiusi in teche di vetro, terrecotte sospese e gonne volanti. L'originalità è scesa in campo: ora tocca a voi scegliere!