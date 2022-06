Nel segreto delle cassettiere

Cosa fare con le nostre cose? Riporre o nascondere, ordinare documenti e fotografie, ritagli di giornale o calzini: per tenere in ordine le proprie cose e i propri spazi ci sono cassetti e cassettiere. Si dice: avere un sogno nel cassetto. O ancora: avere un progetto nel cassetto. Espressioni che indicano come in un cassetto si possano tenere le cose più preziose e segrete che si possiedono, come i sogni e i progetti appunto. Per preservarle in un posto sicuro ma anche accessibile. Perché siano sempre a portata di mano, dove si sappia di poterle ritrovare quando si vuole. Ma non perché stiano lì per sempre, anzi: proprio perché sono in un cassetto, si possono tirare fuori quando servono, quando è arrivato il momento davvero giusto. I cassetti sono quindi alleati preziosi e le cassettiere diventano elemento imprescindibile della casa: perché permettono appunto sia di nascondere e custodire, che semplicemente di riporre e di tenere in ordine. Infatti nelle cassettiere possono trovare posto i documenti importanti, o le fotografie di tutta una vita, o i conti della casa e le pagelle della scuola, o quell’attestato di partecipazione al corso di yoga, ma anche i gioielli della nonna, passando per le posate sino ad arrivare ai calzini. Insomma, le cassettiere servono eccome, trovano posto con ragione in ogni spazio della casa. Ma non devono essere necessariamente solamente funzionali: naturalmente anche il lato estetico conta, perché diventino anche un prezioso complemento d’arredo, andando a integrarsi con il resto dell’arredamento. Possono essere colorate o classiche, moderne o vintage, divertenti o seriose: in ogni contesto creano un angolo unico, che potrebbe custodire un segreto. Allora andiamo a scoprire insieme alcuni esempi molto originali di cassettiere, con qualche alternativa che vi sorprenderà!