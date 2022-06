Culle per neonati: piccoli nidi d'amore

Non solo morbidi nidi in cui dormire: le culle per neonati nascondono mondi magici per grandi e piccini. Le loro forme, negli anni, si sono evolute fino ad abbracciare la Natura, fino a sposare qualsiasi stile d'arredo, fino a catalizzare occhi e cuore all'interno di ogni cameretta. Materiali naturali incontrano linee audaci oppure più romantiche, citazioni di favole e di sogni. Il legno sposa il cotone, il vimini, la lana. Talvolta, persino la pelle e le foglie di palma. E, una volta che il bimbo cresce, ecco che le culle per neonati diventano altro . Contenitori per i giochi, pratiche borse, persino tavolini da salotto. Complementi trasformisti per case in movimento, come le regole del vivere moderno insegnano. In questa gallery abbiamo voluto mostrarvi dieci culle per neonati tutte diverse tra loro. Che abbiate gusti tradizionali, o che amiate giocare con il design, troverete sicuramente il modello che fa per voi!