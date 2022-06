C'era una volta un fienile

L'ingresso, un'enorme porta dal profilo destro trasparente, accede direttamente in un ampio e luminosissimo living. L'intero ambiente è dotato di un tocco essenziale, delicato e raffinato, dove il bianco regna in tutta la sua eterea armonia. Un parquet dalla nuance calda si estende in tutti gli ambienti, mentre una sequenza di faretti ben distribuita li illumina.

Il primo angolo che si incontra è quello dedicato al relax. Un moderno divano in pelle nera, posto su di un tappeto dalla tinta grigia, è rivolto verso il maestoso camino, accanto al quale è sistemata anche la tv. La particolarità dell'intero ambiente è la solenne cappa verticale del camino, che si estende sino al soppalco superiore creando una scenica continuità tra i due ambienti. Un'enorme parete verde sottobosco fa da sfondo alla cappa e, proprio come quest'ultima, si protrae al piano superiore celando le rampe di scale che permettono l'accesso ai livelli successivi.