Un appartamento semplice ma che ti lascerà a bocca aperta

Nell'area dedicata al tavolo da pranzo spicca il contrasto fra il bianco candido delle pareti e il nero degli arredi. Il tavolo, un elemento dalla struttura lineare e pulita, è infatti completamente nero, così come le poltroncine in pelle che lo completano. Un contenitore trasparente contenente limoni fa emergere il colore giallo dei frutti, che rappresentano un decoro perfetto, in grado di rompere la dicotomia tra bianco e nero.