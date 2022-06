Scale come non ne avete mai viste!

I veri protagonisti irrinunciabili della scala rimangono comunque sempre loro: i gradini. Sono i gradini a definirne le qualità tecnologiche e costruttive, spaziali ed espressive.

Innumerevoli sono le soluzioni tipologiche a disposizione per risolvere questo essenziale elemento costruttivo dell'architettura, sintetizzabili in due diversi tipi di approccio. Nel primo i gradini sono concepiti come “un muro che si piega” in orizzontale e in verticale, a formare un andamento continuo. Nell'approccio opposto è possibile immaginare il gradino come un elemento autonomo, sorretto in alcuni casi da un elemento centrale, in altri semplicemente innestato a una o a due pareti.