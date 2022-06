Lezione di interior design # 1: vi sveliamo i segreti degli esperti!

L'architettura d'interni è una strana disciplina, perennemente sospesa fra l'industrial design, di cui applica oggetti e materiali, e l'architettura vera e propria, della quale decodifica e interpreta spazi e condizioni. Per approcciarsi all'architettura di interni è forse possibile procedere da questi due estremi, per dirigersi poi verso la opposta polarità: gli oggetti e gli spazi. Per certi versi l'architettura di interni si costituisce come un terzo spazio, alimentato dagli altri due che forniscono continuamente input, problematiche e soluzioni in uno scambio perenne che si autoalimenta.

Come primo passo occorre dunque stabilire da dove si voglia procedere. Un approccio che parta dagli oggetti ne considererà la specificità e le caratteristiche e agirà sul progetto degli interni un po' come procede il compositore sulle note di uno spartito musicale. La metafora legata a un approccio architettonico agli interni è piuttosto quella dello scultore. Partendo dall'architettura occorre compiere un lavoro in negativo, quasi “a levare”, che metta a sistema il paesaggio interno con i suoi occupanti e pianifichi le dinamiche interne di flusso e di stasi.

Si potrebbe anche assimilare l'interno di una casa, o di un edificio in senso più esteso, a una città: in entrambi i casi esistono regole spaziali e modalità di interpretarle, aperture e chiusure, luoghi di attraversamento e spazi inclusivi. Come in ogni ambito espressivo l'equilibrio dei fattori deve essere tale da non risultare eccessivamente statico e monodirezionale. Il miglior progetto di interni sarà sempre quello che, paradossalmente, non appaia esattamente progettato, ma che piuttosto sembri essersi composto da sé, come il frutto su di un albero.