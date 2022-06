Guida per arredare un appartamento: anche per i più inesperti!

In realtà non ci dovrebbe essere bisogno di alcuna guida: arredare il proprio spazio di vita dovrebbe essere un'attività connaturata per ciascuno di noi, ognuno dovrebbe possedere un proprio stile e metterlo in pratica nel miglior modo possibile. Tuttavia in qualsiasi ambito espressivo la possibilità di godere di uno sguardo esterno può sempre essere utile a tutti, anche a un consumato professionista del mestiere. Uno sguardo esterno è un po' come uno specchio, nel quale potremmo verificare lo stato del nostro aspetto e decidere se modificarlo di conseguenza o se esserne pienamente soddisfatti.

Una guida è dunque prima di tutto un'opera aperta, citando il titolo del famoso e imprescindibile libro di Umberto Eco, e come tale deve indurre letture molteplici, non eccessivamente vincolanti e ampiamente interpretabili in relazione alle nostre irriducibili sensibilità. In questo senso possiamo considerare il lavoro di arredo del nostro appartamento un po' come un ipertesto, un testo letterario cioè nel quale si alternano le mani di più scrittori, a comporre una trama intrecciata ma unitaria. La casa è infatti un palinsesto molteplice di esperienze e comporla secondo un'ottica “plurale” non può che incrementare le sue potenzialità e la capacità di interpretare la complessità della vita contemporanea.

Tranquillizzeremo subito chi si sentirà gravato da un compito eccessivamente difficile: arredare la casa è anche e prima di tutto un gesto semplice, che deve essere condotto in maniera naturale e istintiva. Occorrerà infine tener presente che, come un paesaggio naturale, anche la casa è un luogo in divenire e ogni decisione potrà sempre essere mutata nel tempo per adattarsi e interpretare le esigenze in divenire. Si apra dunque questa guida-non guida per l'arredo contemporaneo, nella speranza che i pochi consigli che contiene possano ispirare almeno un po' la mano dei futuri progettisti-abitanti.