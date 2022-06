6 trucchi per rendere il bagno più attraente

All'interno di una casa la sala da bagno non è più considerata come un ambiente necessario ma anonimo, senza nessuna particolarità o carattere; nei tempi moderni il bagno acquista in modo crescente valore e personalità, come per gli altri ambienti della casa si arricchisce di dettagli e accessori che puntano a renderlo non solo comodo e funzionale ma anche accattivante e raffinato. Asseconda delle dimensioni si possono introdurre accessori e ripiani che permettano un pratico e facile uso degli spazi e dei sanitari, l'importante è non eccedere sulla quantità di oggetti per evitare caos e disordine.

La sala da bagno deve essere prima di tutto funzionale e pratica, in essa devono essere riposti con cura e ordine tutti gli strumenti e gli accessori utili al make up e all'igiene personale. Per farlo è possibile pensare a diverse soluzioni che riescano a garantirne la comodità e nello stesso tempo a dare un tocco creativo e originale. Di seguito alcuni consigli utili per abbellire e valorizzare la propria sala da bagno.