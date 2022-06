A kind of magic

Avere un grande spazio a disposizione e immaginare di potervi creare ciò che più si desidera , per molti è un sogno.. ma, per fortuna, per altri è realtà.

Oggi voleremo verso Sondrio, in Lombardia, per ammirare un fantastico progetto dell'architetto Fabio Gianoli, il quale ha realizzato il sogno di un italiano amante dei viaggi: ricreare un tipico loft newyorchese in terra nostrana. Ci sarà riuscito? Andiamo a scoprirlo!