Come illuminare al meglio il soggiorno!

Alternativo al metallo, ovviamente, non può che essere il legno. Questo materiale naturale risponde a canoni diversi ma non rinuncia a caratteristiche fondamentali come una solidità molto forte.

La scelta comporta un tocco di stile più caldo, a suo modo rustico e raffinato, come nel caso dell'articolo in foto, la lampada: Lampa Woodia . Questa lampada da terra è prodotta con tre elementi fondamentali: il legno, l'acciaio inossidabile per gli snodi e la struttura base (per conferirle robustezza) e soprattutto utilizza una grande quantità di gusci di noci per limitare l'uso del legno, senza rinunciare all'eleganza. Moderna nella tecnologia, sfrutta l'uso di lampade a LED, è un articolo per chi non vuole rinunciare allo stile, con un occhio alla salvaguardia dell'ambiente.