Una villa unifamiliare dallo stile unico

In questa immagine possiamo vedere l’imponente vetrata che percorre verticalmente uno dei lati della casa. Ma oltre a questo prezioso elemento, non possiamo non soffermarci sulla spettacolare scalinata interna. I suoi gradini non sono altro che blocchi di cemento rivestiti in granito, mentre il corrimano è in legno e metallo. Due elementi (la scala e l'enorme finestra) che insieme forniscono verticalità e una sensazione di trovarsi in un grande spazio aperto.