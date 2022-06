​Small is big: come il minimalismo può trasformare un piccolo appartamento

Less is more è l'incipit universale: il grido di battaglia progettuale che, da Mies van der Rohe in poi ha attraversato il mondo progettuale in ogni sua declinazione, dall'architettura al design, dall'interior design al lighting design, fino a costituire uno dei modelli più diffusi nell'abitare contemporaneo. Molto spesso siamo abituati ad associare l'applicazione del minimalismo a spazi ampi e ariosi, in cui la presenza di pochi elementi dalle forme razionali e dallo stile asciutto risulta esaltata. Cosa potrebbe accadere viceversa mettendo a reazione un approccio minimalista al progetto in condizioni di spazio ridotto o compresso, così diffuse nelle tipologie edilizie della contemporaneità?

La risposta a una simile domanda sta in parte già nelle premesse. Se il minimalismo è riduzione del superfluo, lavoro a togliere fino a raggiungere l'essenza, allora si può anche affermare che gli spazi piccoli sono il suo regno naturale. Anche in condizioni di superfici abitabili ridotte al massimo dovremmo infatti contenere il più possibile l'impiego di forme e di volumi, e calibrare ogni gesto progettuale o ogni nuovi inserimento con grande attenzione.

Si potrà obiettare che il minimalismo non è tanto, o non è solo, riduzione di volume ma piuttosto di forme, di segni e di espressioni dello stile. Ebbene, anche su questo piano questa modalità di approccio può trovare campo ideale di applicazione negli spazi ridotti, visto che la presenza di segni è un fattore che “riempie” lo spazio e lo rende esteticamente denso e in qualche modo più difficile da attraversare e da vivere. Vediamo allora in maniera un po' più estesa come un approccio minimalista possa sposarsi con naturalezza con la presenza di uno spazio per l'abitare dalle dimensioni ridotte.