Come le forme che hai in casa influenzano il tuo subconscio

Quale messaggio veicolano, invece, complementi di arredo quadrati come quello che vedete nell'immagine. O comunque oggetti che abbiano una forma netta e decisa come quelli rettangolari o piramidali? Sicuramente le sensazioni con cui ci percezione con cui ci scopriremo alle prese sono inerenti la sfera della forza, della potenza e dell'equilibrio perfetto delle geometrie. Questo appunto perché si è di fronte ad oggetti precisi, squadrati, esatti che dunque veicolano anche una sorta di affidabilità, per tutti quei subconsci che hanno bisogno di certezza intorno a sé.

Il tavolo che vediamo nell'immagine è certamente caratterizzato da un design avanguardistico e da geometrie certe seppure irregolari. Un pezzo che diventa per forza di cose il protagonista indiscusso della living room mentre troneggia sul tappeto shaggy di colore grigio. L’oggetto è basso, realizzato in vetro trasparente e laccato fucsia per i basamenti, collocati a incastro, uno per lato, e in posizione decentrata. Quest’ultimo è in effetti l’elemento decorativo più coraggioso poiché, oltre alle geometrie insolite che disegna, è anche di un colore netto e vivace che entra in forte contrasto con tutti gli arredi dell’ambiente circostante.