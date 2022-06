Una casa shabby chic per i romantici

Siete persone romantiche e amanti delle raffinatezze? Vi piacciono gli ambienti sofisticati e con un tocco vintage? In questo caso, lo stile shabby chic è ciò che fa per voi! Questo stile, molto vicino al country francese, è infatti perfetto per chiunque ami circondarsi di oggetti dal gusto delicato e poetico!

L’origine dello stile shabby chic, che negli ultimi anni ha decisamente preso piede, è merito della designer Rachel Ashwell. Nata in Inghilterra, è cresciuta in una famiglia in cui la cultura del restauro e del riciclo era molto sentita: la madre investiva molto tempo nel recupero dei vecchi giocattoli della figlia, il padre commerciava libri vecchi e introvabili. La carriera della nostra pioniera dello shabby chic è iniziata tra i mercatini londinesi dell’usato, a scovare e vendere perle dimenticate. Successivamente, si è trasferita a Santa Monica – come biasimarla? – dove ha avviato una propria attività e dato vita allo stile shabby chic, che a noi tanto piace. Esperta di mobili antichi, ha cominciato con il recupero di alcuni pezzi, che poi verniciava con tinte tenui, ma non in modo omogeneo ed uniforme, per poi dedicarsi anche alla modifica di mobili nuovi, conferendo ad essi un aspetto retró. Et voilà, ecco che è nato lo shabby chic!

Successivamente lo stile shabby chic ha avuto una larghissima diffusione. Molto amato, in particolar modo dalle donne, è utilizzato non soltanto nelle residenze e negli ambienti privati. Qui a Milano capita spesso di entrare in raffinate ed eleganti caffetterie, sale da tè o ristoranti shabby chic. Questo stile dal sapore provenzale è ormai entrato a far parte anche della nostra cultura.

Se avete risposto “sì” alle domande di apertura e state cercando di dare un nuovo look alla vostra casa, ma vi manca qualche buona idea per trasformarla in un capolavoro shabby chic, eccovi qualche dritta!