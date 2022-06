Cucine in arte povera, semplici ma con stile!

Le cucine in arte povera sono cucine che attraverso la semplicità riescono però ad essere belle e di stile. Delle idee carine per dare un tocco di simpatia e colore alle vostre cucine in arte povera può essere quello di realizzare delle piccole e semplici decorazioni in stancil sulle pareti. Decorazioni che siano però in armonia con l'ambiente e che non stonino per eccessività nelle forme e nei colori.Un esempio? questa bellissime ed elegante decorazione a pianta d'edera realizzata sul soffitto in legno di una rustica e accogliente cucina in arte povera.