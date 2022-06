Un appartamento molto ma molto chic!

Il cambiamento è spesso considerato una vittoria, una conquista, eppure talvolta spaventa. Questo accade anche quando a cambiare è la propria casa, il proprio rifugio, e soprattutto se a dover affrontare questo cambiamento sono le persone anziane, coloro che nella propria casa custodiscono la loro stessa storia.

Il progetto di cui parleremo oggi, curato dallo studio Mob Architects, riguarda proprio la divisione di un grande appartamento in due splendide abitazioni: La casa di Ambra e La casa di mamma. L'appartamento originario era interamente della madre, è chiaro quindi che la difficoltà maggiore che si è incontrata è stata quella di ricreare per la signora, un ambiente molto simile al precedente, non per struttura ma per atmosfera, che fosse in grado di accogliere la stessa mole di ricordi, oggetti e, infine, veri e propri pezzi di vita, senza però mortificarli..