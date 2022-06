L'appartamento dal carattere anticonvenzionale!

Oggi ci troviamo in una delle zone più antiche e centrali di tutta Roma, il quartiere Monti, precisamente in Piazza della Suburra, dove visiteremo un appartamento dal carattere deciso, unico e soprattutto squisitamente anticonvenzionale! Si tratta di un originale progetto degli esperti dello studio Mob Architects, creato ad hoc per la futura proprietaria. In questo caso a trionfare non è la perfezione delle linee né la sfrenata modernità, bensì la peculiarità di ogni singolo elemento, vintage, classico, etnico o moderno che sia.. il tutto, per un effetto finale sorprendentemente autentico.