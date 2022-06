Cucina all'aperto = comodità senza limiti!

Come avviene per la scelta dei mobili della cucina interna, anche il set di quella esterna dovrà essere scelto con cura. Un angolo cottura da manuale dovrà mantenere tutte le funzionalità anche se in ambiti e ambienti diversi. Abbiamo visto come coprire e riparare le parti sensibili sia importante per permettere alla nostra cucina all'aria aperta di mantenersi intatta anche sotto le intemperie.

Ma quali sono i materiali più adatti per evitare che si consumi o rovini troppo in fretta? Muratura, acciaio e legno trattato, sul blocco comprensivo di piano d'appoggio, lavabi e fornelli o spazio griglia ed eventuale frigorifero annesso e adeguatamente coperto. Lo stile della cucina da esterno dovrà anche rispecchiare, ed essere in linea con il salotto da giardino e il tavolo da pranzo adibito appositamente come soggiorno open air. SE ad esempio abbiamo a che fare con una cucina in mattoni, il perfetto set a completamento potrà essere in legno trattato, cotto e pietra. Al contrario, più l'ambiente risulta moderno e minimale, più si potrà sfoggiare rattan e vetro.