Sfruttare il sottoscala: 6 idee geniali

Una soluzione altrettanto ingegnosa è poi quella dei cassettoni, di forma quadrata, triangolare o rettangolare. Poco importa quindi se la struttura delle scale non vi permette di avere già preformato uno spazio nel sottoscala, a questo punto potrete cimentarvi in un'operazione di fai-da-te prendendo le dovute misure e aggiungendo sottili pareti in cartongesso estraibili, proprio a formare vani da riempire. Asciugamani e biancheria per la casa, oggetti non utilizzati o utensili per la ristrutturazione e chi più ne ha più ne metta potranno trovare posto qui, in mancanza o in alternativa di spazi aggiuntivi in cantina o garage. Lo stile della casa e la struttura stessa delle scale non saranno così soggetti a deformazioni repentine o stravolgimenti che implicano l'aggiunta di spazi. A confermarlo è lo stesso progetto dello studio Specht Architects, in cui a seconda degli antri lasciati liberi, è stato predisposto un sistema di scomparti estraibili a cassetto con montanti e ante, appositi per fungere da ripostiglio.