6 idee per arredare una casa eco-friendly

Sfoderate la fantasia e armatevi di attrezzi e materiali giusti: il fascino dell'home-made sta per bussare alla porta! Riutilizzare è una vera arte e dare vita a composizioni dal valore creativo e funzionale con le proprie forze non è poi così difficile, basterà strutturare bene la proprio idea e darle vita pian piano seguendo i dovuti step. Cimentarsi in mobiletti e complementi fai-da-te ultra sostenibili in legno, ad esempio, non solo arricchirà i vostri interni ma renderà ancor più ecologica la vostra casa.

Cominciate da armadietti pensili o da terra dalle forme geometriche più semplici, per creare piccole cassapanche, porta oggetti e cestoni per la biancheria. Le venature del materiale grezzo non sono solo estremamente trendy, ma lasciando senza vernice il mobile, risulterà uno degli elementi di punta della vostra casa sostenibile. Se ritenete che il tempo per la realizzazione sia troppo e incompatibile con le vostre esigenze, optate per le classiche cassette di frutta e verdura, da riciclare a mò di libreria, scaffale e addirittura scarpiera.