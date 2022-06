Alziamo il volume!

La sala di incisione è stata progettata ad una quota più bassa rispetto agli altri ambienti, e questo per far si che l’altezza interna fosse di circa 3.30 metri, misura stabilita dalle leggi fisiche che regolano l’acustica. Essendo una sala di incisione professionale, è stata progettata in modo tale da essere isolata acusticamente dal resto dell'edificio. Ciò si è ottenuto grazie alla realizzazione di tre strutture autoportanti, una in cemento armato, una in mattoni e una in cartongesso, separate tra loro da materiale fonoassorbente. Grande attenzione è stata posta nella disposizione delle aperture, posizionate in modo da non creare allineamenti tra loro e inficiare l’isolamento acustico dell’ambiente. Infine, un impianto tecnologico avanzato è in grado di filmare e registrare ciò che accade in sala, e di proiettarlo su di uno schermo a scomparsa visibile dalla terrazza al primo piano. Geniale no?

