Trasformazione di un mini appartamento di 35 mq in un regno

Appena si accede all'appartamento ci si imbatte in un lungo corridoio. Il pavimento, uguale in tutto l'appartamento, è in parquet, precisamente in essenza di rovere, la stessa già presente a spina di pesce nel salone. Le pareti sono per metà bianche e per metà grigie, in una nuance scura che richiama un elemento costante nell'arredo dell'appartamento: il ferro. Già da qui si nota la generosa altezza dei soffitti che caratterizza questi ambienti. Proseguendo lungo il corridoio si incontrano due accessi mimetizzati con le pareti, uno a destra e l'altro a sinistra, che conducono rispettivamente alla piccola lavanderia e al bagno. Al termine di questo percorso si accede a quello che prima era un unico ambiente, e che ora è stato diviso dalla presenza di un prezioso parallelepipedo sul quale è stata creata la zona notte.