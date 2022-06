Aggiungi un posto a tavola!

Quando la famiglia si allarga si assiste inevitabilmente ad una riorganizzazione di tutto l'assetto familiare, le necessità del singolo passano in secondo piano per dare priorità ai bisogni dell''intera famiglia, principalmente quelli dei più piccini. L'intimità diventa quasi un lusso, così come il tempo da dedicare a sé stessi. Il tempo libero lo si trascorre in compagnia, conversando, guardando la tv o semplicemente alla scoperta di quel meraviglioso dono che è la famiglia. Proprio per questo, nasce l'esigenza di avere più spazio comune a disposizione, e tutti gli ambienti vengono ripensati e riorganizzati. Ed è proprio questo ad aver spinto la famiglia protagonista di questo libro delle idee ad ampliare la propria abitazione con l'acquisto dell'appartamento adiacente. I lavori sono stati condotti dagli esperti di ZenzeroDesign, mentre quelli che stiamo per proporvi sono i render relativi al progetto finale.