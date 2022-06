Una casa che accontenta tutti!

L'arrivo di un bambino in famiglia rivoluziona completamente la vita, nello stesso modo in cui trasforma la casa. Il nido d'amore deve cedere il passo a una casa familiare adatta a tutti, grandi e piccini! Differenti ambienti dovranno convivere sotto lo stesso tetto. Come? La soluzione è a metà strada e consta di ambienti neutri e luminose note di colore, in modo da rendere felici tutti i componenti del nucleo familiare.

Un esempio di pacifica convivenza di stili lo troviamo nella favolosa casa che vi mostreremo nel presente libro delle idee, progettata e realizzata da OUA, un team di architetti coreani. Una casa raffinata ed elegante, con un tocco zen, dove genitori e figli troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno! L'obiettivo principale del progetto era creare un'abitazione familiare senza sacrificare lo stile del committente, che desiderava un ambiente minimal e industriale. Vediamo il risultato finale!