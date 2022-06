Innovazione e versatilità: le lampade da terra

Ci sono lampade da terra che svolgono una moltitudine di compiti. Non solo illuminano l'ambiente, ma possono fare da piano da appoggio, oppure da svuota-tasche. Librerylamp, del designer italiano Antonio Lai, è una lampada per la zona living, ma è anche una libreria: le sue mensole sono pensate per ospitare libri, piccole piante, oggetti decorativi. Caratteristica, questa, che la rende perfetta anche in camera da letto, al posto del tradizionale comodino. Lampade da terra progettate per spazi sempre più piccoli, ridotti all'essenziale, in cui un solo arredo deve avere in sé più funzioni.