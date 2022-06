Mobili per l'ingresso a tutta originalità

Si chiama Remind Me, Ricordati di me , la creazione di Lisa Merk in legno di quercia. Nella categoria dei mobili da ingresso contemporanei, questo stupisce per le sue lunghissime gambe in metallo e la profondità ridotta. Remind Me aiuta a ricordare le cose importanti quando stiamo per uscire di casa. Il vano a giorno è pensato per ospitare chiavi, portafogli e cellulare, mentre un'incisione a L accoglie lettere e buste. Quando ci si avvicina, un sensore accende la lampadina: per la serie, mobili da ingresso intelligenti.