Una camera da letto in stile Bohémien..e perché no?

Superare gli schemi è alla base del concetto stilistico Bohémien. Un approccio alla quotidianità più rilassato e fantasioso, apre a concetti nuovi, dove comodità e design non sono secondari ma solo alternativi a una concezione classica di una casa o una stanza, come il caso di una camera da letto.

Inserire un'amaca in camera da letto non significa dover rinunciare per forza al letto, ma sostituire la presenza di un piccolo sofà con un complemento d'arredo alternativo. L'amaca solitamente non trova spazio all'interno di un'abitazione, ma come abbiamo detto lo stile Bohémien prevede il superamento di qualsiasi preconcetto e sposa l'ideale di contaminazione, sia in senso culturale, che in quello stilistico.

Come è possibile vedere nella foto, ci sono amache progettate per essere collocate con gusto anche in spazi interni. E' un complemento d'arredo che trasmette grande senso di relax e libertà.