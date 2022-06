Le migliori mosse per una casa accogliente e luminosa!

La luce naturale è l'elemento fondamentale per dare e trasmettere qualità allo spazio di una casa abitata. Eppure quella naturale non è la sola luce ad attribuire all'ambiente che abitiamo caratteristiche di vivibilità capaci di renderlo accogliente e desiderabile. Si innesta allora nel progetto di interni dello spazio domestico un tema specifico, spesso trattato da specialisti del settore: il lighting design.

Molto praticato nella definizione degli spazi pubblici, in particolare commerciali, il lighting design può trovare anche nel progetto degli interni domestici un naturale campo di applicazione. Eppure ognuno di noi può empiricamente trasformarsi in un piccolo lighting designer, seguendo alcuni accorgimenti che si sposano con i propri gusti personali e con le principali necessità. Molto spesso infatti disponiamo gli apparecchi illuminanti all'interno della nostra casa procedendo passo passo, apparecchio per apparecchio, senza riconsiderare l'insieme dei punti luce come parte di un processo più ampio e da calibrare in ogni sua parte.

Attuare un progetto calibrato e complessivo, tenendo conto di alcuni semplici suggerimenti non potrà che aumentare considerevolmente la qualità delle luce e quindi quella dello spazio in cui viviamo. Le nuove fonti di luce a LED inoltre ci spingono oggi verso una ridefinizione del progetto di luce all'interno dello spazio, mettendo a nostra disposizione un numero ogni giorno crescente di apparecchi di ultima generazione, sostenibili dal punto di vista del consumo di energia e sempre più ridotti nelle dimensioni. Questa nuova condizione ha prodotto una rivoluzione cartesiana nel mondo del progetto illuminotecnico, una sorta di miniaturizzazione della quale si sono avvalsi i designer e che oggi possiami liberamente interpretare per inondare la nostra casa di luce nuova.