Una casa semplice fuori, ma piena di sorprese dentro!

In una casa al mare non può mancare una zona all'aperto ben attrezzata come il terrazzo. Nel progetto, questo spazio ha un ruolo fondamentale! I volumi architettonici visti sulla facciata si ripetono anche per il retro, ma in questo caso vanno a creare un portico in cemento che forma anche il balcone per la camera da letto al piano superiore.

Il portico ospita un soggiorno esterno con tanto di cuscini e mobili che dà sul giardino: confort e relax!