Per comprare casa, va' dove ti porta il cuore

Deve esserci qualcosa di importante affinché vi convinciate a mettere radici in un certo posto di modo che la prospettiva di abitarvi per sempre non vi spaventi. La vicinanza coi propri cari, la sede del proprio lavoro, i ricordi del passato, le caratteristiche fisiche naturali del posto circostante che bene si prestano ai vostri interessi e hobby: ognuno ha le proprie ragioni che lo fanno propendere per un posto piuttosto che per un altro. Una volta ragionato sulle cause che vi spingono a restare in un certo luogo, fidatevi anche delle impressioni, dell'istinto, delle sensazioni magiche che fanno sì che vi sentiate legati a un posto ancora prima che vi abitiate.

In base al luogo in cui si è deciso di vivere si potrà poi scegliere in quale tipologia di abitazione si preferisce abitare. Si tratta chiaramente di scelte condizionate inevitabilmente dalla propria disponibilità economica, o dall’ammontare del proprio reddito annuo se si intende accendere un mutuo. Le nostre tasche sono ovviamente la discriminante più severa di tutte.

Fatti i conti con le nostre possibilità, si può procedere col passare in rassegna tutte le opzioni che abbiamo a disposizione quando ci accingiamo a valutare di comprare casa.