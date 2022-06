Scegliere lo specchio giusto

Lo specchio è diventato in maniera crescente un vero e proprio oggetto di design che tende sempre più ad essere un pezzo unico e originale nelle forme, nelle decorazioni, nei dettagli. Lo specchio diventa oggetto di valore che impreziosisce l'ambiente in cui si trova. E possibile spaziare dallo specchio formato da più superfici riflettenti in modo che possa essere montato in diverse angolazioni, grazie a un particolare sistema di aggancio, allo specchio con cornice in alluminio laccato e martellato manualmente, oppure allo specchio da parete provvisto di adesivi, da poter spostare senza fatica e in ogni momento nei vari ambienti della casa. C'è un ampio ventaglio di scelta, che può accontentare i gusti più esigenti ed estrosi. Tutto dipende dall'uso che se ne vuole fare di questo elemento d'arredo che può rivelarsi un valido aiuto per la valorizzazione dell'ambiente domestico.